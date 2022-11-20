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ABD’de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 ölü, 18 yaralı
ABD’nin Colorado eyaletinde bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Asayiş 20.11.2022, 13:25 20.11.2022, 22:30
ABD’nin Colorado eyaletinde bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
ABD’nin Colorado eyaletindeki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Colorado Springs kentinde bulunan Club Q gece kulübüne gelen bir şahıs etrafa rastgele ateş açtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylar paylaşılmadı.