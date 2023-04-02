ABD’de gece kulübüne saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

ABD’nin Oklahoma City şehrindeki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

ABD’nin Oklahoma eyaletine bağlı Oklahoma City’de bulunan bir gece kulübünden dün gece saatlerinde silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, gece kulübünde 3 kişinin cansız bedenini buldu. Silahla yaralanmış 3 kişi ise hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin açıklama yapılmadı.