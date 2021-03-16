ABD’de F22 savaş uçağı burun üstü acil iniş yaptı

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Eglin Hava Kuvvetleri Üssü’nde ABD üretimi 5. Jenerasyon F-22 Raptor tipi savaş uçağı burun üstü acil iniş yaptı.

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Eglin Hava Kuvvetleri Üssü’nde ABD üretimi 5. Jenerasyon F-22 Raptor tipi savaş uçağı, yaşanan bir acil durum nedeniyle burun üstü acil iniş gerçekleştirdi. Eglin Üssü tarafından yapılan basın açıklamada, “F-22, uçuş sırasında bir acil durum yaşadı. Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı. Uçakta 1 kişi vardı. İtfaiye ekipleri hemen müdahale etti ve pilot, değerlendirme için uçuş hekimliğine nakledildi" ifadeleri yer aldı.

Yaşanan olayın nedeni hakkındaki soruları cevapsız bırakan Eglin Üssü tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan kazaya neden olan koşullar hakkında soruşturma devam ediyor" denildi.

Öte yandan yerel medya tarafından "dünyanın en ölümcül savaş uçağı" olarak lanse edilen F-22’nin son birkaç yılda benzer kazalar yaşadığı iddia edildi.

Resmi olmayan bir sosyal medya sayfası tarafından ise, yaşanan kazanın F-22’nin burnunda bulunan iniş takımı arızası sonucu gerçekleştiği iddia edildi.

F22’nin ilk kazası değil

F-22 savaş uçağı, 2018 yılında ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Fallon Donanma Hava İstasyonu’nda ve ABD’nin Alaska eyaletinde bulunan Elmendorf Hava Kuvvetleri Üssü’nde iki ayrı kazaya karışmıştı. Her 2 kazada da savaş uçağı, tüm hava koşullarının uygun olmasına rağmen gövdesi üzerine acil iniş yapmıştı.

Florida’da yer alan Panama City’nin 12 mil doğusunda bulunan Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü’nden kalkış yaptığı sırada bir F22 ise 2018 yılında ağır bir motor arızası yaşamıştı.