ABD’de evsizlerin kaldığı barınağa silahlı saldırı: 2 ölü

ABD’nin Kentucky eyaletinde evsizlerin yaşadığı bir barınağa düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Kentucky eyaletinde evsizlerin kaldığı barınakta silahlı saldırı meydana geldi. Henderson Polis Departmanı’nın karşılık verdiği olayda 2 kişi hayatını kaybetti, yaralıların da olduğu öğrenildi. Polis, yerel saatle 21.55’te Kenneth B. Gibbs isimli bir şüpheliyi gözaltına aldı. Harbor House Christian Center olarak bilinen kurumun evsiz erkeklere barınma hizmeti sağladığı biliniyor.