ABD’de evde patlama: 2 yaralı

ABD’nin Michigan eyaletindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen şiddetli patlama güvenlik kameralarına yansıdı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, çevrede büyük hasar meydana geldi.

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Flint kentindeki bir evde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bitişikteki evlerde de büyük hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Toplam 7 evin doğalgaz ve elektriği tedbir amacıyla kesildi. İtfaiye Şefi Ramsey Clapper 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı. Patlamanın meydana geldiği ev ve diğerlerinde yapılan incelemelerde doğal gaz sızıntısına dair bir ize rastlanmadı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Patlama anı kamerada

Kilometrelerce uzaklıktan hissedilen şiddetli patlama, çevredeki evlerin güvenlik kamerasına yansıdı. Yakınlarda oturan Aisha Lott, patlama sesi duyduğunu belirterek, “Gerçekten şiddetli bir patlamaydı ve evim sallandı” dedi.