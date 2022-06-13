ABD’de ev partisinde silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

ABD’nin Denver kentinde bir partide düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

ABD’nin Colorada eyaletinde yer alan Denver kentinde bir ev partisinde silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekibi sevk edildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.