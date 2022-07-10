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ABD’de doğal gaz tesisinde yangın

ABD’nin Oklahoma eyaletindeki bir doğal gaz tesisinde dün çıkan yangın nedeniyle bölge sakinleri tahliye edildi.

Asayiş 10.07.2022, 10:34
ABD’de doğal gaz tesisinde yangın

ABD’nin Oklahoma eyaletindeki bir doğal gaz tesisinde dün çıkan yangın nedeniyle bölge sakinleri tahliye edildi.

ABD’nin Oklahoma eyaletindeki ONEOK doğal gaz tesisinde dün yangın çıktı. ONEOK doğal gaz şirketi olayda herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı. Yetkililer tesisin çevresindeki halkın tahliye edildiğini ve şirketin Enid kentindeki birkaç otelle anlaşarak tahliye edilenlerin otelde konaklamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde yangın nedeniyle yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Yetkililer yangının çıkış nedeni hakkında henüz açıklamada bulunmadı.

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