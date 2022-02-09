ABD’de çok sayıda okula yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

ABD’nin başkenti Washington DC’de çok sayıda okula yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

ABD’nin başkenti Washington DC’de çok sayıda okul yapılan bomba ihbarlarının ardından tahliye edilmişti. Columbia Devlet Okulları Bölgesi (DCPS) ve DC Charter Okulları dahil olmak üzere başkentte çok sayıda okulun tahliye edildiğinin duyurulmasından yaklaşık 80 dakika sonra bomba ihbarlarının asılsız olduğu tespit edildi.

Washington Metropolitan Polis Departmanı (MPD) tarafından yapılan açıklamada, okulların her birinin arandığı ve hiçbir tehlikeli maddenin bulunamadığı duyuruldu.