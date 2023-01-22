ABD’de Çin Yeni Yılı kutlamalarındaki silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin California eyaletindeki Monterey Park kentinde düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlamalarında meydana gelen silahlı saldırıda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD’nin California eyaletine bağlı Monterey Park kentinde Çin Yeni Yılı kutlamalarına düzenlenen silahlı saldırıda bilanço netleşiyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtildi. Los Angeles ilçesi Şerif Departmanı’nda görevli Çavuş Bob Boese saldırının, Monterey Park’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldiğini söyledi. Saldırganın erkek olduğu açıklandı.