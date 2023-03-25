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ABD’de çikolata fabrikasında patlama: 2 ölü
ABD’NİN PENNSYLVANİA EYALETİNDEKİ BİR ÇİKOLATA FABRİKASINDA MEYDANA GELEN PATLAMADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 9 KİŞİYE İSE ULAŞILAMIYOR.
Asayiş 25.03.2023, 10:25
ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki bir çikolata fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiye ise ulaşılamıyor.
ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki RM Palmer şirketine ait çikolata fabrikasında patlama meydana geldi. Gökyüzü yoğun dumanla kaplanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. West Reading County Polis Departmanından Wayne Holben gerçekleştirdiği basın toplantısında, patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını, 9 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar meydana geldi.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.