banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Ahmet Nur Çebi, yönetimi ile zafer pozu verdi
Ahmet Nur Çebi, yönetimi ile zafer pozu verdi
Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi
Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi
Sivasspor’dan unutulmaz kupa kutlaması!
Sivasspor’dan unutulmaz kupa kutlaması!
17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti
17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti

ABD’de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı

ABD’nin New York kentinde bulunan Barclays Center’da boks maçı sırasında silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu. İzdihamda 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Asayiş 29.05.2022, 23:56
ABD’de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı

ABD’nin New York kentinde bulunan Barclays Center’da boks maçı sırasında silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu. İzdihamda 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan Barclays Center’da Gervonta Davis-Rolando Romero maçı sona erdiği sırada silahlı saldırı alarmı verildi. Seyirciler, panik halinde arenayı terk etmeye çalıştığı sırada yaşanan izdihamda 16 kişi yaralandı.

New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırgan hakkında çıkan dedikodu yalanlandı. Seyirciler arasında çıkan kavganın bazı seyirciler tarafından silahlı saldırı sanıldığı ve izdihamın bunun ardından yaşandığı ifade edildi.

Maçı izlemeye gelenler arasında Madonna ve tenisçi Naomi Osaka gibi ünlülerin de olduğu aktarıldı.

Yorumlar (0)
24°
hafif yağmur