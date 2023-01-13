ABD’de Black Lives Matter kurucusunun kuzeni polis müdahalesinde öldü

ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesinin ardından Black Lives Matter hareketini başlatan Patrisse Cullors’ın kuzeni Keenan Anderson, polis müdahalesinden saatler sonra öldü.

ABD’de George Floyd’un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan “Black Lives Matter” (Siyahların hayatı değerlidir) hareketinin kurucu ortağı Patrisse Cullors’ın kuzeni Los Angeles’ta polis müdahalesi sonrası hayatını kaybetti. 3 Ocak’ta trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine gelen polisin durdurduğu 31 yaşındaki öğretmen Keenan Anderson, uyarılara rağmen kaçmaya çalıştı. Polis tarafından cadde ortasında tekrar yakalanan Anderson, yere yat talimatına uymayarak direnmeye devam etti. Anderson, polislerin kendisini kelepçelemeye çalıştığı sırada, “Bana yardım edin. Beni öldürmeye çalışıyorlar”, “Beni George Floyd gibi yapmaya çalışıyorlar" şeklinde bağırdı. Polis ise sakin olmasını söyleyerek, “Dur yoksa, şok tabancası kullanacağım” ifadelerini kullandı. Olay anına ilişkin yayınlanan vücut kamerası görüntülerinde, polisin direnmeye devam eden Anderson’a 30 saniyeden fazla bir süre şok tabancası ile müdahale ettiği ve sonrasında kelepçe taktığı görüldü.

Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri etkisiz hale getirilen ve baygın görünen Anderson’ı hastaneye kaldırdı. Los Angeles polisi tarafından yapılan açıklamada, Anderson’ın Santa Monica’daki bir hastaneye kaldırılmasından yaklaşık 4 buçuk saat sonra kalbinin durduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis şefi Michel Moore düzenlediği basın toplantısında, olay günü Anderson’ın izni olmadan başka birinin aracına binmeye çalıştığını ifade etti.

Black Lives Matter’ın kurucu ortağı ve Anderson’ın kuzeni Patrisse Cullors yaptığı açıklamada, olay sırasında kuzenin yardım istediğini ancak karşılık alamadığını söyledi. Anderson’ın hayatının tehlikede olduğunu düşündüğünü ifade eden Cullors, kendini korumaya çalıştığını belirtti.

Yapılan testlerde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen Keenan Anderson’ın ölüm nedeni resmi olarak açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD’de 25 Mayıs 2020’de siyahi George Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı Black Lives Matter protestoları tüm dünyaya yayılmış, birçok ülkede şiddet olayları yaşanmıştı.