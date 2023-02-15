ABD’de bir mahkumun 28 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşıldı

ABD’de cinayet nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen bir kişinin, 28 yıl sonra masum olduğu ortaya çıktı.

ABD’nin Missouri eyaletinde 28 yıldır hapiste olan 50 yaşındaki Lamar Johnson’ın masum olduğu anlaşıldı. Cinayet nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Johnson’ın suçu işlemediğine dair güvenilir kanıtlara ulaşıldığı belirtildi. Mahkeme yargıcı, Johnson’ın suçsuz olduğunun ortaya çıkmasının ardından hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu. Johnson, adliyedeki işlemlerinin tamamlamasının ardından serbest bırakıldı.

Avukatları yaptığı açıklamada, Johnson’ın ailesiyle yeniden görüşmeyi planladığını ifade ederek, ondan çalınan zamanı hiçbir şeyin geri getiremeyeceğini belirtti. Johnson’ın avukatları, masumiyetini gösteren kanıtların bulunduğunu ancak siyahi gençlerin görmezden gelindiği ifade etti.

Avukat Kim Gardner, kanıtlara ulaşılmasının ardından Ağustos ayında Johnson’ın serbest bırakılması için dilekçe vermişti.

Masum olduğunu söylemişti

Johnson, 1994’te Marcus Boyd’un iki maskeli şahıs tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin açılan davada suçlu bulunmuştu. Polis ve savcılar, uyuşturucu satışıyla ilgili bir anlaşmazlık nedeniyle cinayetin işlendiğini açıklamıştı. Johnson ise suç işlendiği sırada olay yerine kilometrelerce uzaklıktaki kız arkadaşıyla birlikte olduğunu söylemiş ve başından beri masum olduğunu ifade etmişti.

Johnson ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, olayın ikinci şüphelisi Phil Campbell ise suçunu kabul ederek ceza indirimi almış ve 7 yıl hapse mahkum edilmişti. Başka bir cinayetten müebbet cezası alan 46 yaşındaki James Howard, Boyd’u Campbell ile birlikte öldürdüklerine, Johnson’ın ise onlarla birlikte olmadığına ilişkin ifade vermişti.