ABD’de bir kişiyi döverek ölümüne neden olan 5 polis “ikinci derece cinayetle” suçlandı

ABD’nin Memphis kentinde 7 Ocak’ta polisler tarafından dövülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tyre Nichols’u darbeden 5 polis memuru, “ikinci derece cinayetle” suçlandı.

ABD’de polis şiddeti devam ediyor. Tennessee eyaletinde yer alan Memphis kentinde 7 Ocak’ta polisler tarafından dövülen ve kaldırıldığı hastanede 3 gün soran hayatını kaybeden 29 yaşındaki Tyre Nichols’u darbeden 5 polis memuru, “ikinci derece cinayetle” suçlandı. Nichols, olayın yaşandığı gün polisler tarafından dikkatsiz araç kullanmaktan durdurulmuştu.

Memphis Polis Şefi Cerelyn Davis yayınladığı video mesajında, Nichols’un darp edildiği anlara ilişkin görüntüleri ilerleyen saatler kamuoyu paylaşacaklarının açıklarken, halkı görüntülerin yayınlanmasının ardından sakin olması çağrısında bulundu.

Söz konusu 5 polisin, Nichols’u darp etmelerinin ardından açılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta görevlerine son verilmişti. Şu anda gözaltına olan Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III ve Justin Smith, ikinci derece cinayet, nitelikli saldırı, nitelikli adam kaçırma ve görevi kötüye kullanma ile suçlandı.