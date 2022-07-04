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ABD’de Bağımsızlık Günü kutlaması kana bulandı

ABD’nin Illinois eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

Asayiş 04.07.2022, 19:53
ABD’de Bağımsızlık Günü kutlaması kana bulandı

ABD’nin Illinois eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park’taki Bağımsızlık Günü kutlamaları kana bulandı. Etkinliğin başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra çok sayıda silah sesinin duyulması ile bölgede bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerel basın, en az 3 kişinin silahla vurulduğunu ifade ederken, görgü tanıkları ise en az 20 el silah sesi duyduklarını iddia etti.

Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park’taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının iptal edildiğini duyurarak, “Highland Park polisi, Highland Park şehir merkezindeki bir olaya müdahale ediyor. Festival iptal edildi. Lütfen şehir merkezinden uzak durun” dedi.

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