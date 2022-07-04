ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı: 5 ölü, 16 yaralı

ABD’nin Illinois eyaletindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park’taki Central Street’teki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlemiş, kutlamalar iptal edilmişti. Yerel basın, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını belirtti. Görgü tanıkları ise, en az 20 el silah sesi duyduklarını iddia etti. Saldırının ardından Highland Park’ın yakınlardaki Deerfield, Evanston ve Northbrook’ta da Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi.

Illinois eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırı aktif bir nişancı durumu olarak nitelendirilerek, Highland Park polisine yardım edildiği belirtildi.

“Kolluk kuvvetleri, tetikçiyi gözaltına almak için çok çalışıyor”

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot yaptığı açıklamada, "Highland Park’ta yaşanan trajedi yıkıcı. Belediye Başkanı Rotering ile görüştüm ve desteğimizi sundum. Chicago Polis Departmanı yardım sağlıyor. Kolluk kuvvetleri, tetikçiyi gözaltına almak için çok çalışıyor” dedi.