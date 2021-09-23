ABD’de askeri üsse silahlı saldırı planlı tatbikat çıktı

ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Fort George G. Meade Askeri Üssü’ndeki silahlı saldırı olayının planlı tatbikat olduğu ve kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

ABD’nin Maryland eyaletinde yer alan yüksek güvenlikli Fort George G. Meade Askeri Üssü’nde silahlı saldırı olduğu bildirilmiş, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı aktarılmıştı. Askeri üssün acil durum operasyon merkezi yöneticisi Jeffrey McClendo yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 09.46’da yaşandığını ve 5 kişinin yaralandığını ifade ederek, saldırganın yakalandığını belirtmişti.

Üssün Planlama ve Operasyon Şefi Andrew Arconti basına verdiği demeçte, McClendo’nun önceki açıklamasını yalanlayarak, basına yansıyan saldırı olayının bu tür acil durumlar için planlanmış bir tatbikat olduğunu aktardı. Arconti ayrıca, olayda kimsenin yaralanmadığını bildirdi.