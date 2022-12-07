ABD’de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 2 yaralı

ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan perakende mağaza zinciri Walmart’ta düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Cobb ilçesinde yer alan perakende mağaza zinciri Walmart’ta silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 2 kişi yaralandı. Cobb İlçe Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, şu anda aktif bir tetikçi olmadığı ve halka yönelik mevcut bir tehdit bulunmadığı ifade edildi. Polis, gözaltında bir şüpheli olup olmadığını belirtmezken, bölgeyi güvenlik kordonu altına aldı.