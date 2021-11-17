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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef birçok NATO ülkesi buradaki patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır"
ABD’de 6 Ocak’taki Kongre Binası baskınında kafasındaki boynuzlu ve kürkü şapka ile dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Shaman" olarak bilinen Jacob Chansley, 41 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ABD’de 6 Ocak’taki Kongre Binası baskınında kafasındaki boynuzlu ve kürkü şapka ile dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Shaman" olarak bilinen Jacob Chansley, 41 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ABD’de 6 Ocak’taki Kongre Binası baskınında kafasındaki boynuzlu ve kürkü şapka ile dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Shaman" olarak bilinen Jacob Chansley, 41 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş 17.11.2021, 19:59 17.11.2021, 20:27
ABD’de 6 Ocak’taki Kongre Binası baskınında kafasındaki boynuzlu ve kürkü şapka ile dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Shaman" olarak bilinen Jacob Chansley, 41 ay hapis cezasına çarptırıldı.