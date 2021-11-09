ABD’de 2 Demokratik Kongolu’ya fildişi ve boynuz kaçakçılığından gözaltı

ABD’de 2 Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı fildişi ve gergedan boynuzu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı, 2 Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşının fildişi ve gergedan boynuzu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşı olan 23 yaşındaki Herdade Lokua ve 31 yaşındaki Jospin Mujgi’nin 3 Kasım’da ABD’nin Washington eyaletine bağlı Seattle kenti yakınlarında gözaltına alındığı belirtilerek, ikilinin "komplo, kara para aklama, kaçakçılık ve kaçakçılığa yönelik yasal ihlaller" ile suçlandıkları ifade edildi. ABD Adalet Bakanlığı, Lokua ve Mujgi’nin suçlu bulunması halinde yaklaşık 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. İkili hakkında hazırlanan iddianamede, fildişi ve gergedan boynuzlarının tespit edilmesini önlemek için siyaha boyandığı veya daha küçük parçalara ayrıldıkları iddia edildi. Lokua ve Muigi’nin söz konusu hayvan parçalarını ABD’ye kaçak olarak sokmak için bir aracıyla çalıştığı ve aracıya rüşvet ödediği de öne sürüldü. İddianameye göre ayrıca, alıcılar, fildişi için 14 bin 500 dolar, boynuz için ise 18 bin dolar ödeme yaptı.