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ABD’de 19 katlı apartmanda çıkan yangında 9’u çocuk 19 kişi öldü

ABD’nin New York kentinde 19 katlı bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 9’u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Asayiş 09.01.2022, 23:30
ABD’de 19 katlı apartmanda çıkan yangında 9’u çocuk 19 kişi öldü

ABD’nin New York kentinde 19 katlı bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 9’u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD’nin New York kentinde bulunan Bronx bölgesinde 19 katlı bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 9’u çocuk toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. New York İtfaiye Teşkilatı’ndan (FDNY) bir yetkili ile bir şehir yetkilisi tarafından doğrulanan can kaybının artmasından endişe ediliyor.

FDNY Komiseri Daniel Nigro düzenlediği basın toplantısında, yangında aralarında çocukların da bulunduğu en az 63 kişinin yaralandığını ve 32’sinin hayati tehlikesi olduğunu ifade etti. Nigro, yangında "çok sayıda can kaybı” beklendiğini belirterek, net bir sayı vermedi.

Olay 1990’da 87 kişinin öldüğü yangına benzetildi

İtfaiyecilerin her katta kurbanlara rastladığını aktaran Nigro, kurbanların bazılarının kalbi ve solunumu durmuş halde binadan çıkartıldığını ifade etti. Nigro, yangını 1990 yılında eski kız arkadaşıyla tartışıp kulüpten atılan bir adamın binayı ateşe vermesiyle 87 kişinin ölümüne neden olan Happy Land Sosyal Kulüp yangınına benzetti. Nigro, yangının binanın ikinci ve üçüncü katlarını kapsayan dubleks bir dairede çıktığını ve ekiplerin müdahale sırasında dairenin kapısını açık bulduğunu belirterek, bunun yangının hızlanmasına ve dumanın hızla yukarı katlara doğru yayılmasına neden olduğunu açıkladı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da yaptığı açıklamada, "Bu, modern zamanlarda New York şehrinde tanık olduğumuz en kötü yangınlardan biri olacak" dedi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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