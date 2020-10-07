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ABD yüksek hızlı transfer gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD) DONANMASINA AİT 7 BORDA NUMARALI 'USNS CARSON CİTY' İSİMLİ YÜKSEK HIZLI TRANSFER GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEREK, EGE DENİZİ'NE DOĞRU YOL ALDI.
Asayiş 07.10.2020, 15:54
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasına ait 7 borda numaralı ’USNS Carson City’ isimli yüksek hızlı transfer gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi’nden 14.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan 103 metre uzunluğundaki ABD Donanmasına ait 7 borda numaralı ’USNS Carson City’ isimli yüksek hızlı transfer gemisi, 15.30 sıralarında Kilitbahir Kalesi ile ‘Dur Yolcu’ yazısı önlerine geldi. ABD Donanmasına ait gemiye, boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Yüksek hızlı transfer gemisi ’USNS Carson City’, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
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