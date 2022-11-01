ABD Sınır Devriyesi’nden göçmenlere plastik mermili müdahale

ABD Sınır Devriyesi, ABD-Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri’nden geçerek ABD’ye girmek isteyen göçmenlere plastik mermi ile ateş açtı.

Meksika’nın Chihuahua eyaletindeki Ciudad Juarez şehri yakınlarında çoğunluğu Venezuelalılardan oluşan yüzden fazla göçmen ABD-Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri’nden geçerek ABD’ye girmek istedi. ABD Sınır Devriyesi ekiplerinin, göçmenlerin geçişine engel olması ve 6 göçmeni tutuklaması üzerine tansiyon yükseldi. ABD Sınır Devriyesi ekipleri, kendilerine taşla saldıran göçmenlere plastik mermi ile karşılık verdi. Görgü tanıkları, göçmenlerin arasında bir kadının ateşli silah kullandığını iddia ederken, ABD Sınır Devriyesi ekiplerinin müdahalesi sonrası göçmenlerin kaçtığı ve Meksika’ya geri döndüğünü ifade etti.

Geçtiğimiz ayın başlarında ABD ve Meksikalı yetkililerin ortak açıklamasıyla ABD hükümetinin ülkeye hava yoluyla gelen 24 bin Venezuelalı göçmene insani vize vereceği bildirilmişti. Ancak ABD’li yetkililer, kara yoluyla ülkeye girenleri geri çevireceklerini ifade etmiş, Meksika hükümeti de gönderilen göçmenleri geri almayı kabul etmişti.