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ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemisi 58 borda numaralı ’USS Laboon’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Asayiş 11.06.2021, 10:00
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemisi 58 borda numaralı ’USS Laboon’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden saat 08.00’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ABD Donanması’na ait 58 borda numaralı ’USS Laboon’ isimli savaş gemisi saat 09.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolü önünden geçen savaş gemisi, Nara Burnu’nu da döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

ABD savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
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