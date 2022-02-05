ABD polisi yanan arabada mahsur kalan baygın köpeği son anda kurtardı

ABD’nin Colorado eyaletinde polis, yanan bir araçta mahsur kalan baygın haldeki köpeği ölmekten son anda kurtardı.

ABD’nin Colorado eyaletinde Douglas County Şerif Ofisinden bir polis, araç yangını ihbarı üzerine hızla olay yerine geldi. Michael Gregorek adlı polis, yanan arabada bir köpeğin mahsur kaldığını öğrendi. Köpeği kurtarmak için hemen harekete geçen Gregorek, aracın camlarını kırdı. Araç sahibi kırılan camdan elini uzatarak köpeğe ulaştı. Polis Gregorek’in zehirli duman riskine karşın gösterdiği çaba sonucu baygın halde olan ve ağzından köpüklü salya akan köpek ölümden son anda kurtarıldı. O anların görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılınca Gregorek halkın takdirini topladı. Temiz havayla temas eden köpeğin kısa süre sonra kendini toparladığını belirten Gregorek, "O anda köpeği arabadan çıkarmaktan başka hiçbir şeyin önemi yoktu" dedi.