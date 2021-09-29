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ABD polisi otoyolda yanan aracın sürücüsünü kurtardı

ABD’nin San Jose kentinde bir polis, otoyolda yanan araçtan sürücüyü çıkarmayı başardı. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Asayiş 29.09.2021, 15:24
ABD polisi otoyolda yanan aracın sürücüsünü kurtardı

ABD’nin San Jose kentinde bir polis, otoyolda yanan araçtan sürücüyü çıkarmayı başardı. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD’nin Californa eyaletine bağlı San Jose kentindeki otoyolda park halinde bulunan bir araçtan alevler yükseldi. Araçtaki sürücünün yardımına ise göreve 8 ay önce başlayan bir polis koştu. İtfaiye aracından çekilen görüntülerde, polis memurunun koşarak yanan aracın yanına geldiği, sürücü koltuğundaki baygın adamı sürükleyerek araçtan çıkarmayı başardığı görüldü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği adam hastaneye kaldırıldı. ABD medyasına konuşan polis Pedro Garcia ise, "Aklımdan sadece onu hemen çıkarmam gerektiği geçti. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Sanırım alevler saniyeler içinde giderek daha da büyüdü" ifadelerini kullandı. San Jose Polis Şefi Anthony Mata da Garcia’nın müdahalesine yönelik, "8 ay içinde devreye girmesi inanılmaz. Onunla son derece gurur duyuyorum" diye konuştu.

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