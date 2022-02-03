ABD özel kuvvetlerinden Suriye’nin kuzeybatısında operasyon: 9 ölü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Özel Harekat Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeybatısında terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdiğini, ABD tarafında zayiat olmadığını açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise operasyonda 2’si çocuk, 1’i kadın 9 kişinin öldüğünü aktardı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı yazılı açıklamada, ABD Özel Harekat Kuvvetlerinin akşam saatlerinde Suriye’nin kuzeybatısında operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Kirby açıklamasında, “ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki ABD Özel Harekat kuvvetleri, Suriye’nin kuzeybatısında terörle mücadele görevi gerçekleştirdi. Görev başarılı oldu. ABD’de tarafında can kaybı olmadı" ifadelerini kullandı. Açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: "Operasyonda 9 kişi öldü"

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’e bağlı, Türkiye sınırının doğusunda yer alan Atmeh kasabası sakinleri ise operasyonda çok sayıda sivilin öldüğünü, operasyonun El Kaide bağlantılı militanları hedef aldığına inanıldığını söyledi. Bölge sakinleri operasyonun gece yarısı civarında on binlerce yerinden edilmiş Suriyelinin derme çatma kamplarda veya aşırı kalabalık konutlarda yaşadığı Türkiye sınırına yakın yoğun nüfuslu bir bölgede gerçekleştirildiğini belirtti. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ABD’nin operasyonunda 2’si çocuk, 1’i kadın olmak üzere 9 kişinin öldüğünü bildirdi.

Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü’nden Charles Lister, operasyonun iki saatten fazla sürdüğünü söyleyen sakinlerle konuştuğunu ifade etti. Lister, “Açıkçası birini canlı ele geçirmek istediler” dedi. Lister, söz konusu operasyonun DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’ye düzenlenen operasyona benzer kapsamlı operasyonların en büyüğü gibi gözüktüğünü söyledi.

DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi, 2019’da Suriye’nin kuzeybatısında ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonda öldürülmüştü.