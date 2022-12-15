ABD İstanbul Başkonsolosu’nun eşi trafik kazası yaptı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh’in eşi Mounir Elkhamri, Şişli’de trafik kazası yaptı. Resmi araçla kaza yapan Elkhamri’nin 240 promil alkollü olduğu öğrenildi. Elkhamri’nin arkadan çarptığı aracın yaralı sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saat 05.00 sıralarında Şişli’de meydana geldi. ABD İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eadeh’in kocası Mounir Elkhamri resmi plakalı otomobille seyir halindeyken önündeki 34 EYC 875 plakalı araca arkadan çaptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise Elkhamri’ye alkolmetre üfletti. 240 promil alkollü çıkan Elkhamri, resmi aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.