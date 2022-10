ABD İndirme Tümeni’nden Ukrayna sınırında savaş tatbikatı

"Çığlık Atan Kartallar" olarak da bilinen Amerikan ordusuna bağlı elit 101’inci Hava İndirme Tümeni, yaklaşık 80 yıl sonra Avrupa topraklarındaki Romanya’da Ukrayna sınırına 5 kilometre mesafede tatbikata başladı.

ABD Ordusunun "Çığlık Atan Kartallar" adıyla bilinen 101. Hava İndirme Tümeni, Rusya ile ABD komutasındaki NATO askeri ittifakı arasındaki gerilimler artmaya devam ederken, yaklaşık 80 yıl sonra ilk kez Avrupa’ya gönderildi. Birliğin, Romanya’da Ukrayna sınırına 5 kilometre mesafede tatbikata başladığı ve herhangi bir savaş alanına saatler içinde gönderilmek üzere hazır hale getirildiği belirtildi. CBC News tarafından bildirilen tatbikatta, 101’inci Hava İndirme Piyade Tümeni’nin, NATO’nun doğu kanadını güçlendirmek üzere, 80 yıl sonra ilk kez Kentucy eyaletindeki Fort Campbell üssünde konuşlu tümen birliklerini Avrupa’da konuşlandırdığı ve toplamda 4 bin 700 asker görevlendirildiği belirtildi.

"NATO topraklarının her karışını savunmaya hazırız"

Tümen Komutanı General John Lubas yaptığı açıklamada, "NATO topraklarının her karışını savunmaya hazırız. Biz hafif bir piyade kuvvetiyiz, ancak yine de havada savaş uçağı destesteklerimizi de yanımızda getiriyoruz" dedi. Lubas, tümenin her an savaşmaya ve savaşın tırmanması durumunda harekete geçmeye hazır olduğunu ifade etti. Lubas ayrıca, savaş tehdidinin NATO topraklarına yakın olması nedeniyle tatbikatın ağır mühimmatlarla yapıldığını da sözlerine ekledi.

ABD ile ortak tatbikata destek veren Romanya’dan Tümgeneral Lulian Berdila ise ortak tatbikatın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki müttefiklerin Normandiya çıkarması gibi olduğunu söyledi. Berdila, "Amerikan birliklerinin burada olmasının benim için gerçek anlamı, Normandiya’da düşman yokken müttefikleriniz olması gibidir" açıklamasında bulundu.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı işgal, Ekim ayı boyunca Rus ordusunun Ukrayna’nın altyapısına yönelik şiddetli saldırılarıyla devam ediyor. Rusya, Ukrayna’ya füzelerle hava saldırısı düzenleyerek sivil yerleşim alanlarını hedef alıyor. Enerji altyapısının vurulduğu saldırılar nedeniyle birçok noktada yangın ve elektrik kesintisi meydana geliyor.