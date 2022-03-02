ABD havacılık devi Boeing, Rus havayollarına desteğini askıya alacak

ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing şirketi, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği işgalin ardından Boeing’in Rus havayollarına verdiği desteği askıya alacağını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği işgalin ardından birçok ülke Rusya’ya yaptırımlar uygulamaya devam ederken, ABD’li havacılık ve uzay devi Boeing’den, Rus havayollarına karşı yaptırım kararı geldi. ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing şirketi tarafından yapılan açıklamada, şirketin Rus havayollarına verdiği desteği askıya alacağı ifade edildi. Boeing yaptığı açıklamada, "Moskova’daki başlıca çalışmalarımızı askıya aldık ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki ofisimizi geçici olarak kapattık. Rus havayolları için parça, bakım ve teknik destek hizmetlerini de askıya alıyoruz. Çatışma devam ederken ekiplerimiz bölgedeki ekip arkadaşlarımızın güvenliğini sağlamaya odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.