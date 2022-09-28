ABD: “Erbil yönüne giden bir İran Mojer-6 İnsansız Hava Aracı düşürüldü”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yerel saatle yaklaşık 14.10’da ABD Kuvvetleri, bölgedeki CENTCOM kuvvetlerine bir tehdit olarak göründüğü için Erbil yönüne giden bir İran Mojer-6 İnsansız Hava Aracını düşürdü” denildi.

İran’ın Irak’ın kuzeyine düzenlediği saldırılarda kullanıldığı tahmin edilen bir insansız hava aracı (İHA) ABD tarafından düşürüldü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran’ın Irak’ın kuzeyine düzenlediği saldırılar kınanarak, “Bu tür ayrım gözetmeyen saldırılar, masum sivilleri tehdit ediyor ve bölgenin zorlu mücadele edilen istikrarını riske atıyor” denildi.

Saldırılar sırasında ABD kuvvetlerinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, “Yerel saatle yaklaşık 14.10’da ABD kuvvetleri, bölgedeki CENTCOM kuvvetlerine bir tehdit olarak göründüğü için Erbil yönüne giden bir İran Mojer-6 İnsansız Hava Aracını düşürdü” denildi. Açıklamada ayrıca, ABD güçlerinin Irak hükümetinin daveti üzerine terör örgütü DEAŞ’ın yenilgisinin kalıcı sağlanmasında ortak güçlere tavsiyede bulunmak, yardım etmek ve olanak sağlamak için Irak’ta faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi.

Öte yandan İran, Irak’ın kuzeyinde bulunan ayrılıkçı Komele ve İran Kürdistan Demokrat Partisi örgütlerinin merkezlerini hedef almış, saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi de yaralanmıştı.