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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: “ABD, Husiler’i terör örgütü olarak tanımayı planlıyor”
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen’deki Husiler’i terör örgütü olarak tanımayı planladıklarını açıkladı.
Asayiş 11.01.2021, 14:09
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen’deki Husiler’i terör örgütü olarak tanımayı planladıklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Yemen’deki Husiler’i terör örgütü olarak tanınmasını planladıklarını açıkladı. Pompeo, ”Yemen’deki Ansar Allah’ın (Husiler) bir terör örgütü olarak tanımlanması, terör aktivitelerine engelleyecek. Ve bölgedeki İran rejiminin olumsuz faaliyetleri de engellenecek” ifadelerini kullandı. Husiler’in bir terör örgütü olarak tanımlanmasına ilişkin karar 19 Ocak’ta seçilmiş ABD başkanı Joe Biden görevi devralmadan bir gün önce yürürlüğe girecek.Husilerin terör örgütü olarak tanımlanması Yemen halkı için de olumlu olacağını vurgulayan Pompeo, "ABD’nin, Husiler bir terör örgütü olarak tanımlanması Yemen’deki insani durumu etkileyecek. Husiler’in Yemen’deki insani duruma olumsuz etkisini azaltmak için önlemler alacağız” diyerek alınacak önlemlerle, ABD Hazinesi tarafından Yemen’e yönelik yardımların halka ulaşması ve insani örgütlerin Yemen’de sürdürdüğü aktivitelerin devam etmesini sağlayacağını vurguladı.
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