ABD, DEAŞ lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi’nin öldürüldüğünü doğruladı

CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi’nin Özgür Suriye Ordusu tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

ABD, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi’nin öldürüldüğünü doğruladı. CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, yaptığı yazılı açıklamada, "Ebu el-Hasan el-Haşimi’nin ekim ortasında ölümü, DEAŞ’a bir başka darbe vurdu. Bu operasyon, Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye’nin Dar’a vilayetinde gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

DEAŞ’ın bölge için bir tehdit olmaya devam ettiğini aktaran Buccino, CENTCOM ve ortaklarımız DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilgisine odaklandıklarını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby ise yaptığı açıklamada, “Bir diğer DEAŞ liderinin yeryüzünde daha fazla yürüyemeyeceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Bir askeri sözcü ise, operasyona hiçbir ABD gücünün katılmadığını açıkladı.

DEAŞ’ın yeni lideri Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni

DEAŞ’ın bir sözcüsü tarafından yayınlanan ses kaydında terör örgütünün lideri el-Haşimi’nin öldüğü bildirilerek, DEAŞ’ın yeni liderinin Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni olduğu duyurulmuştu. Ses kaydında, el-Haşimi’nin nerede ve nasıl öldüğüne dair detay verilmemiş ve çatışmada öldürüldüğü belirtilmişti.

DEAŞ’ın liderlerinden Ebu Bekir el-Bağdadi, Ekim 2019’da Suriye’nin İdlib kentinde, Ebu İbrahim el-Haşimi ise 3 Şubat’ta Suriye’nin kuzeybatısında İdlib’e bağlı Atme kasabasında ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri tarafından bir eve yapılan baskında öldürülmüştü.