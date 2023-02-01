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Trabzonspor: "Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibarıyla kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur."
ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI’ın Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı.
ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI’ın Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı.
Asayiş 01.02.2023, 18:08
ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI’ın Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı.