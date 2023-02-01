Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI’ın Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI’ın Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı.

Asayiş 01.02.2023, 18:08
ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI’ın Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI’ın Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı.

Yorumlar (0)