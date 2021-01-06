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ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Ulusal Muhafızlara Kongre Binası’na giriş emri verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Ulusal Muhafızlara Kongre Binası’na giriş emri verdi.
Asayiş 06.01.2021, 23:53
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ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Ulusal Muhafızlara Kongre Binası’na giriş emri verdi.
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