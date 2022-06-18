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ABD Başkanı Biden, gazetecilere el sallarken bisikletten düştü

ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletindeki evinin yakınlarında bisiklet sürerken, gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düştü.

Asayiş 18.06.2022, 17:53
ABD Başkanı Biden, gazetecilere el sallarken bisikletten düştü

ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletindeki evinin yakınlarında bisiklet sürerken, gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düştü.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Delaware eyaletindeki evine giderken bisikletten düştü. ABD Gizli Servis Ajanları gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düşen 79 yaşındaki Başkan Biden’ın ayağa kalkmasına yardım etti. Biden iyi olduğunu ifade ederken, ayakkabılarının bisiklet pedallarına sıkıştığını belirtti. Biden’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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