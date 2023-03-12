ABD açıklarında alabora olan teknede 8 kişi öldü

ABD’nin California eyaleti açıklarında göçmen kaçakçılığı için kullanıldığından şüphelenilen bir tekne olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora olması sonucun 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD’nin California eyaletinde yer alan San Diego kenti açıklarında göçmen kaçakçılığı için kullanıldığından şüphelenilen bir tekne olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmaları sonucunda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarının sekteye uğradığı ifade eden yetkililer, teknede kaç kişinin bulunduğunun ve kıyıya kaç kişinin sağ olarak ulaştığının henüz bilinmediğini aktardı.

San Diego polisi, yerel saatle 23.30’da bir kadının 911’i arayarak, iki tekneyle Meksika’dan ABD’ye geldiklerini ve teknelerden birinin alabora olduğunu bildirdiğini belirtti. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.