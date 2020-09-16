Abartı egzoz takanlara ceza yağdı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaz dönemlerinde vatandaşların en fazla şikayetçi olduğu konulardan birisi olan motosikletlerdeki abartı egzozlara yönelik polis ekipleri denetim yaptı. Çok sayıda abartı egzozlu motosiklet otoparka çekildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri Cumhuriyet Alanı’nda abartı egzozlara yönelik uygulama yaptı. Yaz dönemlerinde vatandaşların en fazla şikayetçi olduğu konulardan birisi olan abartı egzozların gürültü kirliliğine sebep olmaması için polis ekipleri harekete geçti. Yapılan uygulamada çok sayıda motosiklete abartı egzozdan dolayı işlem yapılıp motosikletler otoparklara çekildi. Polis ekipleri abartı egzozun yanı sıra kask ve ehliyetsiz motosiklet kullananlara da ceza kesti. Bu tür denetimlerin daha sık yapılacağı kaydedildi.