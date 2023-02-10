99 saat enkaz altında kalan anne ve kızı kurtarıldı

Gaziantep’te meydana gelen depremin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmaları çerçevesinde bir anne ve kızı, 99 saat kaldıkları enkazın altından sağ kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından arama-kurtarmaları çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 99 saattir enkaz altında mahsur kalan anne ve kızını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.