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99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında şoförün rahatsızlanarak bariyerlere çarptığı anlar kamerada
99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında şoförün rahatsızlanarak bariyerlere çarptığı anlar kamerada
99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında şoförün rahatsızlanarak bariyerlere çarptığı anlar kamerada
Asayiş 10.09.2022, 13:15
99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında şoförün rahatsızlanarak bariyerlere çarptığı anlar kamerada
Puan Durumu
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|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
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|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
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|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|6
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|8
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|7
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|7
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|6
|6
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|6
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|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
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|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
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|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Girona
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|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Valencia
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|12. Mallorca
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|5
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
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|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|5
|4
|17. Sevilla
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|1
|18. Elche
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|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
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