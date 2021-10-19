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96 yaşındaki eski Nazi sekreteri Almanya’da yargıç karşısında

2’nci Dünya Savaşında Nazi toplama kampında sekreterlik yapan 96 yaşındaki Irmgard F. 11 bin kişinin öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle yargılanmaya başlandı.

Asayiş 19.10.2021, 16:43
96 yaşındaki eski Nazi sekreteri Almanya’da yargıç karşısında

2’nci Dünya Savaşında Nazi toplama kampında sekreterlik yapan 96 yaşındaki Irmgard F. 11 bin kişinin öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle yargılanmaya başlandı.

Itzehoe Bölge Mahkemesinde yargılamasına başlanan Irmgard F., Stutthof toplama kampında sekreterlik yaptığı dönemde 11 binden fazla insanın öldürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle yargılanıyor. Davanın 30 Eylül’deki ilk duruşması öncesi firar eden ve yakalanan Irmgard F. mahkemeye tekerlekli sandalye yardımıyla getirildi. Irmgard F., Stutthof’ın bir daha kaçmaması için bileğine elektronik kelepçe takıldığı belirtildi.

Savcılığa göre, Haziran 1943’ten Nisan 1945’e kadar Danzig yakınlarındaki Stutthof toplama kampının karargahında çalışan ve o dönem 18 yaşında olan Irmgard F. mahkumların sistematik olarak öldürülmesinde kamptaki sorumlulara yardım etmekle suçlanıyor. Stutthof kampında Yahudi, Sovyet - Rus tutuklular ve Polonya partizanı olduğu düşünülen 65 bin kişinin öldürüldüğü belirtiliyor.

Irmgard F. İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından işlenen suçlarla bağlantılı olarak yıllar sonra yargılanan ilk kadın olması bakımından önem taşıyor.

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