96 yaşındaki annesini başını taşla ezerek öldüren zanlı tutuklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, 96 yaşındaki annesini başını taşla ezerek öldüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 16.00 sıralarında Osman Aksüner Mahallesi 5728 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre evden kadın çığlıkları sesi duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Fatma Saman’ın (96) başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tutuklandı

Öte yandan, annesi ile aynı binada yaşayan ve suçunu itiraf eden oğlu Mehmet Saman (71), polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.