95’inci Zırhlı Tugayı Kahramanmaraş’ta çorba dağıtımına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 95’inci Zırhlı Tugayının Kahramanmaraş’ta çorba dağıtımına devam ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tekirdağ’da konuşlu 95’inci Zırhlı Tugayımızın seyyar fırını ile Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nin bahçesinde vatandaşlarımız için ekmek pişirmeye ve sıcak çorba dağıtmaya devam ediyoruz” denildi.