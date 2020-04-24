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92 yaşında korona virüsü yenen nine hayatını kaybetti

ÇANAKKALE’NİN ÇAN İLÇESİNDE KORONA VİRÜS (COVİD-19) HASTALIĞINI YENEN VE ALZHEİMER İLE HİPERTANSİYON RAHATSIZLIĞI BULUNAN 92 YAŞINDAKİ BAHRİYE KAYA, ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ.

92 yaşında korona virüsü yenen nine hayatını kaybetti

ÇANAKKALE’NİN ÇAN İLÇESİNDE KORONA VİRÜS (COVİD-19) HASTALIĞINI YENEN VE ALZHEİMER İLE HİPERTANSİYON RAHATSIZLIĞI BULUNAN 92 YAŞINDAKİ BAHRİYE KAYA, ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ.

24 Nisan 2020 Cuma 17:09
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92 yaşında korona virüsü yenen nine hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Çan ilçesinde korona virüs (Covid-19) hastalığını yenen ve Alzheimer ile hipertansiyon rahatsızlığı bulunan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Çalköy köyünde yaşayan Bahriye Kaya, 31 Mart Salı günü rahatsızlanınca Çan’da pandemi hastanesine çevrilen Çan Devlet Hastanesi Acil Servis birimine başvurdu. Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Bahriye Kaya’ya yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. 9 gün boyunca yoğun bakımda, 5 gün de normal yataklı serviste tedavi gören Kaya, korona virüsü yenerek 13 Nisan Salı günü taburcu edilmişti.

Hipertansiyon ile Alzheimer rahatsızlıkları bulunan Kaya, bugün evinde çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni Yenice’nin Çalköy köyünde toprağa verildi.

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