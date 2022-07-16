91 hırsız tutuklandı

Adana’da iki haftada 91 hırsız tutuklanırken, 163 silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Bu çalışmalar kapsamında iki hafta boyunca evden, iş yerinden, ve araçtan hırsızlık yapan çok sayıda kişi yakalanırken bu zanlılardan 91’i tutuklandı. Polis suçu önlemek için sık sık da şok uygulamalar gerçekleştiriyor. Bu uygulamalarda polisi iki hafta boyunca 463 silah ele geçirdi. Polis bu silahları ele geçirerek bir çok olayında önüne geçmiş oldu. Ayrıca polis silahlarla birlikte 2 bin 838 mermi ele geçirdi.