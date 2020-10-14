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90 yaşındaki kayıp adamı jandarma ekipleri buldu
ZONGULDAK'TA DÜN KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 90 YAŞINDAKİ SATILMIŞ EREN, EKİPLERCE BULUNDU.
Asayiş 14.10.2020, 15:09
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Zonguldak’ta dün kendisinden haber alınamayan 90 yaşındaki Satılmış Eren, ekiplerce bulundu.
Çaycuma ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Satılmış Eren’den, dün saat 15.00 sıralarında evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin ulaşamadığı Eren için bölgede çalışma başlatıldı. Kayıp ihbarının ardından gerçekleştirilen aramada yaşlı adam; evinin yakınındaki ormanlık alanda bulundu.
Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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