90 yaşındaki adam çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü

Antalya’nın Finike ilçesinde yaşanan çöp tartışmasında komşusu tarafından av tüfeği ile öldürülen yaşlı adamın cenazesi yakınlarınca morgdan alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli ise yakalandı.

Finike ilçesi Turunçova Mahallesi Değirmen Sokak’ta meydana gelen olayda, Hüsnü Doğdu (87) iddiaya göre çöp konusunda komşusu Osman Avcı (90) ile tartıştı. Tartışma sonrası Hüsnü Doğdu, çöpü konteynıra dökmeye indiği esnada Osman Avcı pompalı tüfek ile 80 yıllık komşusuna ateş etti. Eşinin yaralandığını gören Zekiye Doğdu da saçmaların hedefi oldu. Yaşlı çiftin yaralandığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı çiften durumu ağır olan Hüsnü Doğdu ambulans helikopter ile Antalya’da özel bir hastaneye sevk edildi. Yaşlı adam burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hüsnü Doğdu’nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınları tarafından alındı. Yaşlı adamın cenazesinin Finike Turunçova Mahallesi Kapıçay Mezarlığında toprağa verilecek.

Öte yandan olayın ardından kaçan zanlı Osman Avcı’nın jandarma ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

Babasının cenazesini alan Zeki Doğdu, " Bunlar komşu önceden aralarında hiçbir şey yokmuş. Babam çöp dökmeye giderken çekmiş silahı vurmuş. Annem gelmiş babamın yanına ona da sıkmış. Babam 87, komşu 90 yaşında. Şüpheli kaçmıştı yakalandı" diye konuştu.