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9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı Muş'ta yakalandı

Bursa'da 2011 yılında eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, 9 yıl sonra jandarma tarafından Muş'ta yakalandı.

Asayiş 06.10.2020, 08:48
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9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı Muş'ta yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar sonucu 2011 yılında Bursa'da 26 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek eşini öldüren Adem T.'nin kaldığı adres tespit edildi. 9 yıl sonra Muş'un Toprakkale köyünde saklandığı merdivenin altındaki gizli bölmede yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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