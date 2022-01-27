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9 yaşındaki Şiar Kılıç davasında 2 kişi tahliye edildi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde darp edildikten sonra evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hami K.’nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K.’nin tahliyesine karar verdi.

Asayiş 27.01.2022, 17:55
9 yaşındaki Şiar Kılıç davasında 2 kişi tahliye edildi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde darp edildikten sonra evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hami K.’nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K.’nin tahliyesine karar verdi.

İddiaya göre, 28 Nisan 2020’de Kocaali ilçesinde meydana gelen yangında 9 yaşındaki Şiar Kılıç hayatını kaybetmişti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Küçük çocuğun annesi Gülizar A., 26 Ağustos 2020’de canlı yayında Müge Anlı’nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuştu. Anne Gülizar A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi. İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne Gülizar A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili yapılan incelemede Şiar’ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K.’nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan anne Gülizar A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tahliye edildiler

9 yaşındaki Şiar’ın öldürülmesine ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi. Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 3 sanık SEGBİS aracılığıyla katılırken, sanıklardan Hami K. ise cezaevindeki SEGBİS yoğunluğu sebebiyle duruşmaya katılamadı. Duruşmada ayrıca taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Heyet değişikliği sebebiyle karar verilmeyen duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklayarak sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mütalaaya karşılık söz verilen sanıklardan Gülizar A., “Yaklaşık 1 buçuk yıldır buradayım. Oğluma hiçbir şey yapmadım. Bana 10 gün müsaade edin suçsuzluğumu kanıtlayım isterseniz tekrardan tutuklarsınız beni. Suçu işleyen kişi bellidir, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mütalaaya karşılık söz verilen sanıklardan Yasin K., “Olayı yapan bellidir, annemle ben suçsuzum, olaya müdahalemiz yoktur. Tahliyemizi talep ediyorum” diye konuştu.

Emine K. ise “Benim suçum yoktur. Olayı yapan bellidir, ben burada ölümle cebelleşiyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Sanık avukatı ise Emine K.’nin yaşı ve sağlık sorunları sebebinin göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanıklardan Gülizar A. ve sevgilisi Hami K.’nın tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanıklardan Emine K. ve Yasin K.’nin da yurtdışı yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 14 Nisan tarihine erteledi.

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