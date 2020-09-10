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9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde buldu

ZONGULDAK’TA ALIŞVERİŞTEN DÖNEN ANNE, 9 YAŞINDAKİ OĞLUNU ODASINDAKİ ELBİSE DOLABINDA BOYNUNDAN ASILI HALDE BULDU. KÜÇÜK ÇOCUK YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.

Asayiş 10.09.2020, 19:50
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9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde buldu

Zonguldak’ta alışverişten dönen anne, 9 yaşındaki oğlunu odasındaki elbise dolabında boynundan asılı halde buldu. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak‘ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; oğlunu evde bırakarak alışverişe giden anne alışverişi yapıp kısa sürede eve geri döndü. Eve geldiğinde yalnız olan oğlu Rüzgar E.’yi evde bulamayan anne, elbise dolabına bakınca şoka uğradı. Oğlunu atkı ile elbise dolabına asılı halde bulan anne sinir krizleri geçirdi. Kilimli Semt Polikliniğine acil olarak kaldırılan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rüzgar E.’nin cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

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